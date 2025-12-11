Crisi Bavelloni bonus negati e 55 licenziamenti | la protesta si allarga

La crisi della Bavelloni si intensifica, con bonus negati e 55 licenziamenti, scatenando un crescente malcontento tra i lavoratori. La protesta si è estesa coinvolgendo anche il Partito Democratico delle province di Como e Monza-Brianza, che si è unito alla mobilitazione davanti allo stabilimento di Lentate sul Seveso.

Dopo la presenza al presidio della scorsa settimana ai cancelli della sede di Bregnano, ieri mattina il Partito Democratico delle province di Como e Monza-Brianza si è unito alla protesta dei lavoratori davanti allo stabilimento Bavelloni di Lentate sul Seveso. La tensione resta alta: l’azienda. 🔗 Leggi su Quicomo.it

