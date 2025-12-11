Criscitiello sulla partita di Torino | Se il Milan giocava domenica col cavolo che la recuperava

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta la partita del Milan a Torino, evidenziando come, secondo lui, un eventuale recupero della sfida sarebbe stato improbabile se si fosse giocata di domenica. Le sue parole offrono anche una riflessione in chiave scudetto sulla situazione della squadra di Massimiliano Allegri.

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha voluto spendere alcune parole sulla partita del Milan di Massimiliano Allegri a Torino: le sue parole anche in chiave scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Criscitiello sulla partita di Torino: “Se il Milan giocava domenica col cavolo che la recuperava”

Michele Criscitiello e Fabrizio Biasin hanno messo alla prova le proprie capacità di “pronosticatori” analizzando le gare delle italiane in Champions League. Il direttore di Sportitalia, però, non ha iniziato nel migliore dei modi: le sue previsioni sulle partite del m - facebook.com Vai su Facebook

Michele Criscitiello (@MCriscitiello) / Posts / X Vai su X

Criscitiello su Torino-Milan: “Se si giocava un giorno prima col cavolo che la vinceva. Scudetto? Ni” - Nell'ultima puntata del podcast di Aura Sport "Cose scomode", il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la partita dei rossoneri vinta a Torino in ... milannews.it scrive

Criscitiello: “Al Milan è andata molto bene con il Torino” - Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Aura Sport in cui ha parlato della vittoria del Milan contro il Torino ... Come scrive msn.com