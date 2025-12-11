Crimini contro l’umanità negli attacchi del 7 ottobre Pure Amnesty certifica l' orrore di Hamas

Amnesty International ha documentato e condannato i crimini contro l’umanità commessi da Hamas e altri gruppi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, evidenziando gravi violazioni nei confronti delle vittime e degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Questo rapporto rappresenta una svolta nel modo in cui la comunità internazionale affronta il conflitto israelo-palestinese.

In un rapporto che segna una svolta nel modo in cui la comunità internazionale affronta il conflitto israelo-palestinese, Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità per gli attacchi del 7 ottobre 2023 e per il trattamento degli ostaggi durante la detenzione nella Striscia di Gaza. Le conclusioni sono contenute in un documento di 173 pagine, frutto di un'indagine durata mesi e basata su testimonianze, analisi forensi e materiale audiovisivo geolocalizzato. Secondo Amnesty, gli attacchi del 7 ottobre – che provocarono oltre 1.200 morti in Israele e il rapimento di circa 251 civili, poi trasferiti a Gaza – non furono episodi isolati ma parte di un piano coordinato diretto contro la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Crimini contro l’umanità negli attacchi del 7 ottobre". Pure Amnesty certifica l'orrore di Hamas

LA PROFEZIA DI ELON MUSK SUL FUTURO DELL' UMANITÀ . . . . . . . #elonmusk #profezia #futuro - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Amnesty accusa Hamas di crimini contro l’umanità

Leggi anche: Hamas colpevole di crimini contro l’umanità Stupri omicidi e torture Il report di Amnesty

"Crimini contro l’umanità negli attacchi del 7 ottobre". Pure Amnesty certifica l'orrore di Hamas - In un rapporto che segna una svolta nel modo in cui la comunità internazionale affronta il conflitto israelo- Secondo ilgiornale.it

Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas: “Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità” - Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il ... Si legge su fanpage.it