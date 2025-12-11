Cresce l' occupazione in Abruzzo nel primo semestre 2025 ma ci sono criticità nella condizione lavorativa delle donne
Nel primo semestre 2025, l'Abruzzo registra un aumento significativo dell'occupazione, superando la media nazionale. Tuttavia, persistono criticità legate alle condizioni lavorative femminili, evidenziando sfide che richiedono attenzione. Questo articolo analizza i principali dati e le dinamiche del mercato del lavoro regionale, evidenziando i progressi e le aree di miglioramento.
Il mercato del lavoro in Abruzzo è in crescita nel numero degli occupati e tale crescita è superiore alla media nazionale. Lo ribadisce il Centro studi dell'Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia (Cresa), che ha elaborato i dati Istat del mercato del lavoro del.
Lavoro, crescono gli occupati in Abruzzo nel 2025 - I dati si riferiscono al primo semestre dell'anno: sono più di 509mila, a fronte di 43mila persone in cerca di occupazione e 261mila inattivi ...
Mercato del lavoro in recupero: occupazione in crescita ma resta il nodo donne e giovani - Crescono gli occupati, calano in modo consistente le persone in cerca di lavoro, migliorano i principali indicatori rispetto al Mezzogiorno ...