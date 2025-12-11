Cresce in numeri la manifestazione di Peccioli ' A Natale libri per te'

La sesta edizione di 'A Natale libri per te', tenutasi a Peccioli dal 6 all'8 dicembre 2025, registra un aumento dei partecipanti e delle iniziative, consolidando la sua posizione come evento di rilievo nel panorama culturale nazionale.

La sesta edizione di 'A Natale libri per te', che si è svolta a Peccioli dal 6 all'8 dicembre 2025, si conferma un'iniziativa unica nel panorama nazionale. L'evento, promosso dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuto da Belvedere Spa, ha ancora una volta centrato il suo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it