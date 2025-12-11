Costretto dal padre a fare l’attore oggi è amato dal pubblico

Figlio di uno dei più grandi attori italiani del Novecento, ha iniziato la sua carriera sotto stretta pressione familiare. Oggi, però, è amato dal pubblico e si distingue per le sue performances nel cinema, teatro e televisione, affermando la propria identità artistica nonostante l’eredità pesante del padre.

Figlio di uno dei più grandi attori italiani del Novecento, questo attore ha saputo costruire una carriera personale e riconosciuta in cinema, teatro e televisione, pur facendo i conti con l’eredità — artistica ed emotiva — del padre. Fu proprio il padre che lo costrinse a fare l’attore, crescendolo con modi che il figlio descriverà poi come ”militari”. La famiglia fu quasi sterminata dall’odio nazista e fascista, ma per fortuna sopravvissero a una delle pagine più brutte della storia italiana. per saperne di più di questo attore. Infanzia e primi passi: tra famiglia artista, minaccia nazista e “destino segnato”. 🔗 Leggi su Newsner.it