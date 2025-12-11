Costacurta avverte | Nella Juve non so quanti giocatori stiano performando sufficientemente Conceicao-Zhegrova? Credo che tra loro due…

Costacurta analizza le prestazioni della Juventus, evidenziando le incertezze in alcuni ruoli e il divario tra Conceicao e Zhegrova. Promuove i cambi di Spalletti, ma critica l’esperimento difensivo, sottolineando le difficoltà e le sfide della squadra in questa fase.

Costacurta a Sky promuove i cambi di Spalletti ma boccia l'esperimento difensivo e sottolinea il divario tecnico tra il kosovaro e il portoghese. La vittoria in Champions League contro il Pafos ha portato i tre punti, ma non ha nascosto sotto il tappeto le evidenti difficoltà mostrate dalla Juventus nel corso del primo tempo. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha offerto un'analisi tecnica estremamente dettagliata e, a tratti, severa su ciò che non ha funzionato nell'assetto iniziale scelto da Luciano Spalletti. L'ex difensore, che di meccanismi arretrati se ne intende come pochi altri, ha individuato nell'impostazione dal basso e nell'adattamento di alcuni singoli i principali capi d'accusa di una prima frazione di gioco definita molto negativa.

