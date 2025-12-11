Costacurta avverte | il rigore di Inter-Liverpool può cambiare tutto nel panorama arbitrale

Costacurta analizza l'episodio del rigore durante Inter-Liverpool, evidenziando come questa decisione arbitrale possa influenzare il panorama del calcio. L'ex difensore mette in guardia sull'impatto potenziale di questa situazione, sottolineando l'importanza di un'interpretazione accurata nei momenti decisivi.

Inter News 24 Costacurta ed il rigore di Liverpool Inter al centro del dibattito: l'ex difensore analizza l'episodio decisivo di San Siro e lancia l'allarme. Il rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions League contro l'Inter continua a far discutere, a distanza di ore, non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche gli ex protagonisti del calcio italiano. L'episodio che ha deciso il match di San Siro resta al centro delle analisi televisive e delle riflessioni sul futuro dell'arbitraggio europeo. Tra le voci più autorevoli intervenute c'è quella di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, ospite negli studi di Sky Sport.

