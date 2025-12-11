Così i conservatori di Ecr provano a cambiare l’Ue con la spinta di Meloni

I conservatori di ECR, sostenuti da Meloni, cercano di influenzare l'orientamento dell'Unione Europea. Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione e alle riforme, riflette sui primi passi dei conservatori a Bruxelles, offrendo uno sguardo sulle strategie e le sfide di questa evoluzione politica nell'UE.

Per chi come Raffaele Fitto, attuale vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e le riforme, ricorda bene i primi passi dei conservatori europei a Bruxelles non è difficile fare un'equazione politica tarata sull'oggi. Quel piccolo gruppo di europarlamentari (Fidanza, Procaccini, Fitto) in una legislatura e mezzo ha visto lievitare consensi e peso specifico, relazioni progettuali con altri partner europei e numero di eletti, arrivando al risultato del 2025. "Questo gruppo si tiene a Roma, segnalando in modo particolare la rilevanza e il ruolo fondamentale che anche la delegazione italiana e l'esperienza di governo di Giorgia Meloni sta avendo come impatto politico all'interno del gruppo dei conservatori e nelle dinamiche europee", ha spiegato Fitto.