Cos'è la genitorialità 70 30 e perché può essere la chiave per crescere i figli con meno stress

L'articolo esplora il concetto di genitorialità 70/30, un metodo che promuove un equilibrio tra impegno e lasciar correre, riducendo lo stress e favorendo uno sviluppo più sereno dei figli. Invece di puntare alla perfezione, questo approccio invita genitori a concentrarsi sulle cose davvero rilevanti, permettendo a tutta la famiglia di crescere in modo più naturale e autentico.

Invece di spronare madri e padri a inseguire costantemente la perfezione, l'approccio 7030 suggerisce di imparare a darsi pena solo per le cose veramente importanti, lasciando si figli (e ai genitori stessi) la possibilità di sbagliare, sperimentare e imparare dai propri errori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

