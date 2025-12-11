Cos’è la carta libretto postale come si richiede e quali sono i limiti

La carta libretto postale permette di gestire il proprio libretto di risparmio in modo più comodo e digitale. In questo articolo, spiegheremo cos’è, come richiederla e quali sono i limiti di utilizzo, offrendo una panoramica completa per chi desidera semplificare le proprie operazioni bancarie.

La carta libretto postale è lo strumento attraverso il quale il proprio libretto di risparmio diventa più smart e pratico. È collegata a quest’ultimo e dà la possibilità di prelevare e versare denaro non solo agli uffici postali ma anche presso gli sportelli automatici Atm del circuito Postamat. A cosa serve la carta libretto postale. La carta libretto postale è una tessera elettronica collegata al libretto di risparmio ordinario e a quello Smart monointestati o a firma disgiunta. Permette di: effettuare prelievi e versamenti presso gli Atm Postamat o gli uffici postali;. controllare la lista dei movimenti nonché il saldo del libretto;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cos’è la carta libretto postale, come si richiede e quali sono i limiti

