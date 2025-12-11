Cos'è la Auxilium Care Scarl la cooperativa esterna coinvolta nel caos del San Raffaele di Milano

Auxilium Care Scarl è la cooperativa coinvolta nel caos che si è verificato all'ospedale San Raffaele di Milano tra il 5 e il 7 dicembre, suscitando attenzione e preoccupazione nella struttura sanitaria.

Auxilium Care Scarl è la cooperativa coinvolta nel caos esploso all'ospedale San Raffaele di Milano tra il 5 e il 7 dicembre. È collegata alla più grande e nota Auxilium Scarl, fondata nel 1999 da Angelo Chiorazzo, oggi consigliere regionale in Basilicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

