Cosa succede se metto la crema corpo sul viso?

Utilizzare la crema corpo sul viso o viceversa è una pratica comune, spesso dettata dalla curiosità o dalla comodità. In questo articolo esploreremo cosa succede se si applicano prodotti skincare specifici per il corpo sul volto, analizzando rischi, benefici e consigli pratici per una corretta routine di bellezza.

Hai mai usato una crema viso sul corpo? Io sì e più di una volta. Come giornalista beauty ricevo tantissimi prodotti skincare e, anche se è impossibile provarli tutti, cerco di testarne il più possibile. L’unica condizione che devono rispettare è essere adatti alle esigenze della pelle del mio viso. Non ne faccio una questione di brand o posizionamento: provo tutto, sia la skincare entry price, premium o luxury senza preconcetti: sono l’ INCI la mia pelle a dirmi se è un buon prodotto. Fatte queste premesse, una delle mie preoccupazioni è quella di non buttare i prodotti che non mi piacciono o di lasciarli sullo scaffale a invecchiare, perché odio gli sprechi. 🔗 Leggi su Amica.it