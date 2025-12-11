Cosa succede a chi acquista su Shein Temu e Aliexpress | pessima notizia!

Molti italiani fanno affidamento su acquisti online su piattaforme come Shein, Temu e Aliexpress, attirati da prezzi bassi e consegne rapide. Tuttavia, recenti sviluppi e cambiamenti nelle normative stanno portando a conseguenze negative per chi sceglie questi siti, mettendo a rischio le loro abitudini di shopping e la sicurezza dei prodotti acquistati.

– Per milioni di italiani, il pacco da pochi euro ordinato su siti extraeuropei è ormai diventato un’abitudine quotidiana: un top a 3 euro, un gadget elettronico a 5, l’accessorio arrivato dalla Cina nel giro di una settimana. Un rito diventato quasi automatico. Ma il 2026 segnerà un punto di svolta: il governo, in linea con una stretta già in discussione a Bruxelles, si prepara a introdurre un nuovo contributo sulle micro-spedizioni provenienti da Paesi extra Ue. Una mossa che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti italiani acquistano su piattaforme come Shein, Temu o AliExpress. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cosa succede a chi acquista su Shein, Temu e Aliexpress: pessima notizia!

