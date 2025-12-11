Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas | Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità

Il report di Amnesty International evidenzia gravi violazioni dei diritti umani commesse da Hamas il 7 ottobre 2023, attribuendo loro crimini di guerra e contro l’umanità. Contestualmente, il documento sottolinea come Israele stia portando avanti un’azione che definisce come genocidio a Gaza, evidenziando un quadro complesso e drammatico del conflitto.

Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

