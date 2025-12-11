Cosa rimarrà dopo di noi? Risponde Susanna Fiona Murray

Il 13 ottobre alle ore 18, nei Musei Civici di Palazzo Mosca, inaugura

Nuovo appuntamento nella Project Room dei Musei Civici di Palazzo Mosca. Sabato 13 alle ore 18, inaugura After us, progetto immersivo di Susanna Fiona Murray che propone un itinerario tra immagini, memoria e identità, nato dalla residenza artistica al Museo Archeologico Oliveriano. A cura di Marcello Sparaventi, la mostra è promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive e Pesaro Musei ed è realizzata da Centrale Fotografia, in collaborazione con Ente Olivieri, realtà che ha ottenuto il sostegno dell’amministrazione con il Bando Cultura 2025. L’esposizione sarà visitabile fino all’8 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it