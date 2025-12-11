Cosa nostra s’era riorganizzata tra droga e richieste di pizzo | a Palermo lo spaccio anche su Telegram

A Palermo, Cosa nostra si è riorganizzata, mantenendo le sue attività tradizionali di droga e estorsioni. Le strategie si sono evolute, coinvolgendo anche piattaforme digitali come Telegram per gestire lo spaccio e le richieste di pizzo. Nonostante i colpi delle forze dell'ordine, il sistema mafioso dimostra di essere resistente e adattabile.

Cosa nostra non muore mai. Anche questa volta, a Palermo, s’era riorganizzata con le “entrate” tradizionali di sempre, la droga e il racket. Ma è stata una parentesi molto breve, la sua, con il duro colpo assestato dagli investigatori della Mobile, del commissariato Brancaccio e della Sisco, che con quattro diverse indagini hanno smantellato i clan della Noce e di Brancaccio. Sono state eseguite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

