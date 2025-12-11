Cosa nostra s’era riorganizzata tra droga e richieste di pizzo | a Palermo lo spaccio anche su Telegram

A Palermo, Cosa nostra si è riorganizzata, mantenendo le sue attività tradizionali di droga e estorsioni. Le strategie si sono evolute, coinvolgendo anche piattaforme digitali come Telegram per gestire lo spaccio e le richieste di pizzo. Nonostante i colpi delle forze dell'ordine, il sistema mafioso dimostra di essere resistente e adattabile.

Cosa nostra non muore mai. Anche questa volta, a Palermo, s’era riorganizzata con le “entrate” tradizionali di sempre, la droga e il racket. Ma è stata una parentesi molto breve, la sua, con il duro colpo assestato dagli investigatori della Mobile, del commissariato Brancaccio e della Sisco, che con quattro diverse indagini hanno smantellato i clan della Noce e di Brancaccio. Sono state eseguite. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cosa nostra s’era riorganizzata tra droga e richieste di “pizzo”: a Palermo lo spaccio anche su Telegram

Dal blitz con 50 arresti emerge la figura di Mario Macaluso che dai domiciliari avrebbe gestito lo spaccio per conto di Cosa nostra. La moglie avrebbe invece tenuto il libro mastro. Oltre agli sconti per chi acquistava nelle varie chat, anche le recensioni dei clien