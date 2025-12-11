Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze

Scopri le migliori proposte per festeggiare il Capodanno 2026 a Firenze e provincia. Tra eventi in piazza, feste in discoteca e cenoni tradizionali, la città offre tante opzioni per trascorrere una notte speciale in compagnia, all'insegna del divertimento e della tradizione.

Dagli eventi in piazza, alle feste in discoteca fino ai classici cenoni, il Capodanno a Firenze e provincia offre opportunità per tutti i gusti. Di seguito tutti una selezione di appuntamenti da non perdere per festeggiare nel migliore dei modi la notte del 31 dicembre 2025 (articolo in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il @Partito_Libdem della Lombardia si pone il problema di cosa fare degli spazi milanesi - creati per l’occasione - dopo le olimpiadi invernali di febbraio. E ha un sacco di idee per usarle per far diventare Milano una vera capitale universitaria europea. Ne parl Vai su X

State già pensando a cosa fare nel weekend? Venerdì 12 dicembre torna Il Venerdì da Morgana Birra che scorre, cucina che spacca e divertimento assicurato Non fatevelo raccontare. Prenota subito il tuo tavolo Link in bio ? #formia #morgana #Mo - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno Cuneo 2026: ecco i migliori eventi - Il 2025 sta per chiudersi e la domanda che inizia a circolare con insistenza è sempre la stessa: cosa fare a Capodanno Cuneo 2026? Riporta targatocn.it

Capodanno a Bologna: come festeggiare il 2026 fra piazza, feste, veglioni e teatro - Il tradizionale rogo del Vecchione in Piazza Maggiore, le feste e i cenoni nei locali, i brindisi speciali a teatro, i party più underground nei club e la musica dal vivo: l'ultimo dell'anno sotto le ... Secondo bolognatoday.it