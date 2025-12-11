Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze

Scopri le migliori proposte per festeggiare il Capodanno 2026 a Firenze e provincia. Tra eventi in piazza, feste in discoteca e cenoni tradizionali, la città offre tante opzioni per trascorrere una notte speciale in compagnia, all'insegna del divertimento e della tradizione.

Dagli eventi in piazza, alle feste in discoteca fino ai classici cenoni, il Capodanno a Firenze e provincia offre opportunità per tutti i gusti.

