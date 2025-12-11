Cosa fare in città | gli eventi del week end del 13 e 14 dicembre

Il weekend del 13 e 14 dicembre porta in città un ricco calendario di eventi, tra festeggiamenti natalizi e iniziative culturali. Novarese e Vco si preparano a vivere momenti di festa e divertimento, offrendo occasioni per vivere appieno l’atmosfera di dicembre. Ecco cosa aspettarsi in questo fine settimana di eventi e tradizioni.

A dicembre sono entrati nel vivo gli eventi natalizi. E un nuovo fine settimana di festa con tanti appuntamenti, di Natale e non solo, è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, mercatini, mostre, concerti, appuntamenti teatrali, gli eventi di Natale e tanto altro. Scopriamo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il @Partito_Libdem della Lombardia si pone il problema di cosa fare degli spazi milanesi - creati per l’occasione - dopo le olimpiadi invernali di febbraio. E ha un sacco di idee per usarle per far diventare Milano una vera capitale universitaria europea. Ne parl Vai su X

Cosa fare oggi nel Salento.it - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: La valle Caudina che sogna il 2028 | una città diffusa di cultura

Leggi anche: Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport | grande successo per la città di Arezzo

Cosa fare in Toscana nel weekend: 8 eventi tra cibo, cultura e tradizione - Eccone alcuni tra i più rilevanti, per una selezione che comprende sagre, manifestazioni culturali o festival ... Si legge su lanazione.it