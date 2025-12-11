Cosa fa oggi Joseph Minala | Ho 29 anni nessuno mi crede Mi hanno massacrato distrutto umiliato

Joseph Minala, ex talento promettente del calcio italiano, oggi ha 29 anni e gioca a Malta. Dopo anni di alti e bassi, si confronta con le difficoltà e le sfide di una carriera che lo ha visto passare dai grandi palcoscenici alle realtà meno conosciute, portando con sé ricordi di un passato ricco di speranze e delusioni.

Joseph Minala oggi gioca a Malta, ormai ai margini del calcio che ha frequentato da quando a 17 anni era una grande promessa alla Lazio. Il centrocampista camerunese si sfoga, le voci malevole sulla sua presunta età fasulla ancora lo inseguono: "Non sono una persona cattiva. Ho 29 anni e sono nato il 24 agosto 1996: come mai nessuno ci crede?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

