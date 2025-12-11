Cosa divide davvero Usa e Ue nelle trattative per la pace in Ucraina

Le trattative per la pace in Ucraina sono caratterizzate da tensioni crescenti tra Usa e Ue, con mediazioni frenetiche e scambi di battute dure. Tra telefonate tra leader di rilievo e proposte di pace respinte, emergono divergenze profonde che complicano il processo di risoluzione del conflitto.

Mediazioni febbrili, telefonate tra i potenti del mondo "con toni duri", proposte di pace cassate e riscritte. C'è tutto questo dietro le trattative per il cessate il fuoco in Ucraina, ma nelle ultime ore la causa di Kiev sembra pagare lo scotto delle tensioni sempre più evidenti tra Stati Uniti.

