Corte dei Conti la neo presidente della sezione di controllo | Entro luglio la parifica dei rendiconti della Regione
La neo presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti annuncia che entro luglio sarà parificato il rendiconto della Regione. Con entusiasmo per il nuovo incarico, sottolinea la complessità delle attività svolte dalla sezione, in particolare il controllo preventivo di legittimità, fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche.
"Sono molto felice per questo incarico. La sezione di controllo è molto complessa e svolge tante attività, principalmente quella del controllo preventivo di legittimità. Devo prendere contezza di tutta la situazione e sto predisponendo quello che sarà il mio programma. Se sarà in continuità con.
