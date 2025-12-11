Corso Garibaldi è pronto a rifarsi il look a breve il via ai lavori Stefano Tombolini | Inviterà a vivere il centro città

Corso Garibaldi ad Ancona si prepara a una significativa riqualificazione, con i lavori che inizieranno a breve. La giunta ha approvato il primo stralcio del progetto esecutivo, guidato dall’assessore Stefano Tombolini, con l’obiettivo di trasformare il centro città in un luogo più accogliente e vivibile per cittadini e visitatori.

ANCONA – Riqualificazione di corso Garibaldi. Approvato dalla giunta il primo stralcio del progetto esecutivo, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, con l’obiettivo di rendere “il Corso” di Ancona un autentico salotto urbano più accogliente e funzionale di oggi.L’inizio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

