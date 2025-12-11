Corruzione tra governo e Nabu non è finita

Due agenti dell'Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu) ucraino, Viktor Gusarov e Ruslan Magamedrasulov, sono stati recentemente scarcerati e collocati agli arresti domiciliari, nel contesto di un'indagine legata a questioni di corruzione che coinvolgono il governo ucraino. La vicenda evidenzia le tensioni e le complessità in corso nel sistema anticorruzione del paese.

Viktor Gusarov e Ruslan Magamedrasulov, due agenti dell’Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu) ucraino sono stati scarcerati e posti agli arresti domiciliari. Entrambi erano stati accusati di «tradimento» per aver presumibilmente passato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Corruzione, tra governo e Nabu non è finita

Ucraina, l'operazione Midas che scuote il governo a Kiev - Il governo ucraino è stato investito dall'inchiesta "Midas", avviata dalle agenzie anticorruzione ucraine NABU e SAPO. Segnala notizie.tiscali.it

Ucraina, l’operazione Mida svela un giro di tangenti. Ma forse si tratta di una campagna di pressione contro Zelensky - Essa ha fatto emergere un sistema di tangenti e riciclaggio di denaro del valore di 100 ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Il Governo Meloni sta smontando pezzo dopo pezzo tanti strumenti per contrastare i corrotti. Bene ribadirlo oggi, nella giornata internazionale contro la corruzione. I numeri di Libera sono di una gravità inaudita: – 96 inchieste per corruzione e concussione in u - facebook.com Vai su Facebook

Le responsabilità del governo ucraino nel favorire la corruzione Vai su X