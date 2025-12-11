Corruzione a Venezia Comune e Città metropolitana chiedono risarcimento di 8 mln

Il Comune di Venezia e la Città metropolitana hanno presentato istanza di costituzione di parte civile in un procedimento giudiziario legato a un'inchiesta per corruzione. Sono coinvolti il sindaco Luigi Brugnaro e altri 26 imputati, con una richiesta di risarcimento di 8 milioni di euro.

Il Comune di Venezia e la Città metropolitana hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo nato dall'inchiesta per corruzione nella quale sono indagati il sindaco Luigi Brugnaro e altri 26 imputati.

