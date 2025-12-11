Corriere dello Sport | Mou stende Conte

Napolipiu.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la sfida tra Napoli e Benfica, con particolare attenzione alla prestazione della squadra partenopea. Attraverso il racconto di Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport descrive come il Napoli si sia trovato in difficoltà nel match giocato al Da Luz, evidenziando le dinamiche e le emozioni della partita.

"> LISBONA – Nel racconto di Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, il Napoli si brucia nelle fiamme dell’inferno del Da Luz. Il Benfica vince con autorità: un 2-0 firmato da Rios e Barreiro, senza appello. Una notte tinta di rosso che rilancia i portoghesi a 6 punti e lascia gli azzurri di Conte a quota 7, scivolati al ventitreesimo posto ma ancora in zona spareggi. Un risultato pesante, rimarcato più volte da Mandarini sul Corriere dello Sport, che sottolinea come lontano dal Maradona il Napoli non riesca più a ritrovare bussola e ritmo europeo. È la serata del nuovo incrocio tra José Mourinho e Antonio Conte, otto anni dopo l’ultima sfida. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport mou stende conte

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Mou stende Conte”

Roma-Siviglia 0-0, Corriere dello Sport: "Carattere Mou, manca il gol" - 0 nell'amichevole contro il Siviglia in amichevole e il Corriere dello Sport sottolinea proprio l'assenza del gol, dedicando un titolo in prima pagina al test dei giallorossi ... Da m.tuttomercatoweb.com