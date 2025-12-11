Corriere dello Sport | Mou stende Conte

L'articolo analizza la sfida tra Napoli e Benfica, con particolare attenzione alla prestazione della squadra partenopea. Attraverso il racconto di Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport descrive come il Napoli si sia trovato in difficoltà nel match giocato al Da Luz, evidenziando le dinamiche e le emozioni della partita.

"> LISBONA – Nel racconto di Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, il Napoli si brucia nelle fiamme dell’inferno del Da Luz. Il Benfica vince con autorità: un 2-0 firmato da Rios e Barreiro, senza appello. Una notte tinta di rosso che rilancia i portoghesi a 6 punti e lascia gli azzurri di Conte a quota 7, scivolati al ventitreesimo posto ma ancora in zona spareggi. Un risultato pesante, rimarcato più volte da Mandarini sul Corriere dello Sport, che sottolinea come lontano dal Maradona il Napoli non riesca più a ritrovare bussola e ritmo europeo. È la serata del nuovo incrocio tra José Mourinho e Antonio Conte, otto anni dopo l’ultima sfida. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Mou stende Conte”

Roma-Siviglia 0-0, Corriere dello Sport: "Carattere Mou, manca il gol" - 0 nell'amichevole contro il Siviglia in amichevole e il Corriere dello Sport sottolinea proprio l'assenza del gol, dedicando un titolo in prima pagina al test dei giallorossi ... Da m.tuttomercatoweb.com

Come riporta Il Corriere dello Sport, Bailey potrebbe salutare la Roma in anticipo, già a gennaio. Per garantire nuove entrate, vedi Zirkzee, i giallorossi avrebbero infatti bisogno di liberare spazio e soprattutto alleggerire il monte ingaggi. Non solo il ritorno di - facebook.com Vai su Facebook

La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata Vai su X