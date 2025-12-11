Corridoi umanitari Sant’Egidio A Fiumicino 122 rifugiati

Sono atterrati questo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino 122 rifugiati evacuati dalla Libia, oltre metà dei quali minori. Il loro ingresso in Italia è stato possibile grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Corridoi umanitari Sant’Egidio. A Fiumicino 122 rifugiati

La logica del muro non ci rende sicuri. È il trionfo delle paure nazionaliste. A dieci anni dall'inizio dei corridoi umanitari, in un'intervista a La Stampa, alcune considerazioni sulla questione migratoria, che non si scarica sugli Stati di prima accoglienza, ma si affr

