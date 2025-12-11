Corridoi umanitari Sant’Egidio A Fiumicino 122 rifugiati

Oggi all'aeroporto di Fiumicino sono atterrati 122 rifugiati provenienti dalla Libia, tra cui numerosi minori. Grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, queste persone hanno potuto lasciare condizioni di vulnerabilità e trovare un percorso di assistenza e accoglienza in Italia.

Sono atterrati questo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino 122 rifugiati evacuati dalla Libia, oltre metà dei quali minori. Il loro ingresso in Italia è stato possibile grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di SantEgidio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

