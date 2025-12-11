Corri lassù tra le nuvole Il dramma di Sofia a soli 10 anni | lo strazio di un paese intero

Un tragico evento ha scosso la comunità di Carovigno: la perdita di Sofia Cecilia Roma, una bambina di soli 10 anni. Il suo funerale è stato un momento di grande commozione, con applausi e palloncini bianchi a testimoniare il dolore e l’affetto di un paese intero. Un racconto di dolore e speranza, tra ricordi e immagini di un addio struggente.

Un lungo, quasi interminabile applauso ha accompagnato il feretro della piccola Sofia Cecilia Roma all’uscita dalla Chiesa Nuova di Carovigno, mentre una pioggia di palloncini bianchi si alzava nel cielo grigio del pomeriggio. Attorno, una folla immensa e composta: amici, conoscenti, famiglie intere, compagni di classe e cittadini che non hanno trovato altra risposta al dolore se non quella presenza silenziosa. Volti rigati dalle lacrime, sguardi persi nel vuoto, abbracci che provavano a fare da scudo a un dolore che ferisce l’anima. Era evidente che nessuno, oggi, voleva essere altrove. Le strade attorno alla chiesa erano gremite ben prima dell’inizio della celebrazione, trasformando Carovigno in un unico abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Corri lassù tra le nuvole”. Il dramma di Sofia a soli 10 anni: lo strazio di un paese intero

