Corri contro la violenza domenica 14 strade chiuse a Napoli | dove e quando
Domenica 14 dicembre la circolazione nelle Municipalità II, III e IV sarà modificata per consentire lo svolgimento della corsa cittadina "Corri Contro la Violenza". Il Comune ha disposto il divieto di transito veicolare dalle 7.30 alle 9.30, e comunque fino a cessate esigenze, lungo le strade. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Corriere della Sera. . Roma, presidio di solidarietà dopo la violenza alla metro Jonio - facebook.com Vai su Facebook
La Marina Militare al Parco del Colle Oppio di Roma, partecipa alla corsa CORRI LIBERA, uniti contro la violenza sulle donne. Venite a trovarci! #IlGrandeEquipaggio Vai su X
‘Corri Contro la Violenza’, ordinanza Municipalità II, III e IV Napoli - Il Comune ha previsto un dispositivo temporaneo di circolazione per la mattinata di domenica prossima – 14 d ... Si legge su expartibus.it
Domenica a Roma 'Corri Libera' 5 km contro violenza sulle donne - Una gara sportiva che è anche un percorso coinvolgente, esperienziale e interattivo, per sensibilizzare l'opinione ... Scrive ansa.it