Cori sotto l' albero con l' Istituto comprensivo Novelli-Natalucci grande protagonista

Il 13 dicembre 2025, piazza Roma ad Ancona si trasformerà in un palcoscenico natalizio con l’evento “Cori sotto l’albero”. Promossa dal Comune, l’iniziativa vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci, che si esibiranno in un suggestivo spettacolo corale mattutino, portando lo spirito del Natale tra musica e allegria.

