Corciano il restauro è terminato | i leoni sono tornati a casa

Dopo il restauro, i Leoni di Corciano sono stati riaccolti nell'Antiquarium mercoledì 10 dicembre. L'intervento, autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Perugia, ha restituito loro il fascino originale, permettendo di preservare e valorizzare un importante patrimonio storico della città.

