coppa del mondo di ciclocross a namur il debutto di van der poel

Le prime tre tappe sono in archivio, la competizione entra nella sua fase calda con gare a ritmo sempre più serrato. A rendere l'atmosfera ancor più affascinante l'ingresso in gara dei fenomeni del circuito internazionale. La Coppa del mondo di ciclocross si sposta a Namur, in Belgio, per la quarta tappa. Sono in programma la gara dell'élite maschile e dell'élite femminile. Nell'élite maschile, la partenza della gara è prevista alle 15:10, i motivi di interesse sono certamente numerosi. È il momento dell'atteso esordio stagionale di Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese rappresenta il pericolo maggiore per i big in testa alla classifica e proverà certamente a lasciare subito il segno in attesa di poter duellare con l'acerrimo rivale Wout Van Aert il cui debutto è previsto per settimana prossima.