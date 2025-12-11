Coppa d’Africa dietro l’angolo la Roma perde El Aynaoui | ufficiale la convocazione col Marocco

La Coppa d’Africa 2024 sta per iniziare, con l’edizione che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026. Nel frattempo, la Roma perde El Aynaoui, ufficialmente convocato con la nazionale marocchina, nel contesto di un torneo che vedrà protagonisti i migliori talenti del continente.

Il prossimo 21 dicembre prenderà il via una nuova edizione della Coppa d’Africa, che si svolgerà in Marocco fino al 18 gennaio 2026. Anche la Roma sarà condizionata dalla competizione, con Ndicka che vestirà la maglia della Costa d’Avorio. Il difensore giallorosso non sarà però l’unico a salutare Trigoria, con Gasperini che perderà anche un altro elemento della propria rosa. Nella giornata di oggi sono infatti state ufficializzate le convocazioni proprio del Marocco padrone di casa, con la conferma della presenza di Neil El Aynaoui. Il centrocampista, arrivato a Roma nell’ultima sessione estiva di calciomercato, è ormai entrato in pianta stabile nella propria nazionale e in Coppa d’Africa cercherà di confermare quanto di buono costruito negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it