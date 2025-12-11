Convenzione biennale coi volontari Auser

L'amministrazione comunale di Meldola e l’Auser Forlì hanno sottoscritto una convenzione biennale volta a rafforzare il ruolo dei volontari del centro operativo di Auser Meldola. L’accordo disciplina le attività e i ruoli dei volontari, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva della popolazione anziana alla vita comunitaria.

L’amministrazione comunale di Meldola e l’Auser Forlì hanno firmato una convenzione biennale che definisce i ruoli e le attività che i volontari del centro operativo di Auser di Meldola si impegnano a mettere in atto per favorire la partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva. "Il Centro Auser di Meldola, attivo dal 1998 ed oggi guidato da Mariangela Ceredi, rappresenta un punto di riferimento per tante persone anziane. Tra i servizi più significativi – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora ai servizi sociali Giada Severi – vi è il trasporto solidale rivolto a persone in stato di necessità, operativo tutto l’anno grazie ai volontari che, con i mezzi dell’associazione, garantiscono accompagnamenti a presidi sanitari, consegna farmaci e spesa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convenzione biennale coi volontari Auser

Convenzione biennale coi volontari Auser - Il Comune e il Centro anziani hanno ridefinito l’impegno reciproco verso la popolazione. Riporta msn.com

Un nuovo mezzo per i volontari Auser - Lo scorso sabato, presso la Piazza del Municipio di Loiano, si è tenuta l’inaugurazione del mezzo che Auser Bologna ha concesso in uso gratuito alla sede di Loiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it

TOLENTINO - Al Multiplex Giometti oltre 150 persone per il debutto alla regia dell'attrice con la pellicola su Anna Magnani: l'assessore alla cultura Fabio Tiberi le ha donato una guida della città e il catalogo della Biennale dell'Umorismo - facebook.com Vai su Facebook