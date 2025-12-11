Contromano in auto per superare il traffico finisce nel dramma

Un tentativo disperato di superare il traffico in auto si è concluso in tragedia, trasformando un episodio di emergenza in un dramma. In pochi secondi, un incidente ha coinvolto un veicolo che percorreva contromano su una strada tristemente nota per gli incidenti passati, lasciando dietro di sé conseguenze devastanti.

È successo tutto in pochi secondi, in una strada che i residenti conoscono fin troppo bene per i suoi precedenti tragici. Un'auto si lancia contromano per superare la coda del traffico, un gesto azzardato che si trasforma subito in un frontale violentissimo contro uno scooter guidato da un ragazzo di appena 18 anni. Il giovane viene sbalzato sull'asfalto mentre la scena richiama, alla memoria di molti, un altro dramma avvenuto nello stesso punto.

