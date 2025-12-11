Controllo dei profili social per chi arriva | la nuova frontiera della sorveglianza negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, il controllo dei profili social di chi arriva rappresenta una nuova frontiera della sorveglianza. Questa pratica solleva questioni di privacy e diritti civili, evidenziando l'evoluzione delle strategie di monitoraggio nelle politiche di immigrazione e sicurezza.
Turisti nel mirino di Trump: per entrare negli USA potrebbe essere richiesta la cronologia dei social degli ultimi 5 anni - Gli Usa valutano di rendere obbligatorio il controllo della cronologia dei profili social degli ultimi cinque anni per i turisti stranieri ... Secondo greenme.it
Per i turisti stranieri in Usa potrebbe esserci l’obbligo di controllo dei profili social - (askanews) – Gli Stati Uniti stanno valutando di inserire l’obbligo di controlli sui profili social media dei turisti stranieri in visita negli Usa. Lo riporta askanews.it