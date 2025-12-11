Controlli nelle pescherie in vista delle festività natalizie | raffica di sanzioni

In vista delle festività natalizie, le autorità hanno intensificato i controlli nelle pescherie di Napoli. Le ispezioni hanno portato a sequestri, multe e alla liberazione in mare di anguille protette, evidenziando l’impegno per garantire il rispetto delle normative sulla pesca e la tutela delle specie a rischio.

Controlli alle pescherie del centro di Napoli: sequestri e multe, liberate in mare anguille protette. Stamattina è stata effettuata una complessa attività di vigilanza e controllo dei punti vendita di prodotti ittici nel quartiere Mercato-Pendino, nel cuore del centro di Napoli, mirata al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

