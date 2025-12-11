Controlli a tappeto da parte del Nil | sospesa l’attività in 16 aziende decine di denunce

Lecceprima.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di un'intensa attività di controllo, il Nil ha avviato verifiche su 51 aziende, sospendendo l’attività in 16 di esse. L'operazione ha portato a decine di denunce e rappresenta un intervento significativo nel settore imprenditoriale locale.

LECCE – Ben 16 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale su 51 aziende sottoposte a verifica, quasi un terzo del totale. Il bilancio dei controlli fatti a ottobre e novembre in provincia di Lecce dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) nei settori del commercio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

controlli tappeto parte nilControlli a tappeto a Pomigliano, 50 verbali e un fermo - Nella notte di sabato, a Pomigliano, si è verificata un’operazione di controlli a tappeto che ha portato a 50 multe e una denuncia ... Scrive ilmediano.com

controlli tappeto parte nilIl blitz della polizia locale sul mercato: controlli a tappeto e due sanzioni - Mattinata di controlli sul mercato cittadino, mercoledì 3 dicembre, da parte della Polizia locale di Piacenza in collaborazione con la Guardia di Finanza. Riporta piacenzasera.it