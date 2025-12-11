Controlli a tappeto da parte del Nil | sospesa l’attività in 16 aziende decine di denunce

Nell'ambito di un'intensa attività di controllo, il Nil ha avviato verifiche su 51 aziende, sospendendo l’attività in 16 di esse. L'operazione ha portato a decine di denunce e rappresenta un intervento significativo nel settore imprenditoriale locale.

LECCE – Ben 16 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale su 51 aziende sottoposte a verifica, quasi un terzo del totale. Il bilancio dei controlli fatti a ottobre e novembre in provincia di Lecce dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) nei settori del commercio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

