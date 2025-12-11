Contributi nuove imprese under 35 | si può fare domanda per i 500 euro mensili Le istruzioni

È aperta la possibilità per le nuove imprese under 35 di richiedere un contributo di 500 euro mensili. La piattaforma telematica dell’Inps consente di inviare le domande in modo semplice e rapido, in conformità con le disposizioni del Decreto-Legge 7 maggio 2024 n. 60 (DL Coesione), dedicato a sostenere i giovani imprenditori.

Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35. La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni

Sicurezza in agricoltura e premialità: le nuove misure per il 2026 - Revisione delle aliquote INAIL al fine di premiare i datori di lavoro più virtuosi e rivisitazione dei contributi in agricoltura - Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, - facebook.com Vai su Facebook

Partite IVA, continua la querelle sulla riduzione dei contributi per le nuove attività. Chi ha optato per il versamento degli F24 in misura scontata fa ora i conti con avvisi bonari inviati per errori e con il DURC bloccato. Procedure interne ancora da… Vai su X

Incentivo giovani under 35 per nuove imprese: 500 € al mese fino a 3 anni. Chi ne ha diritto e come fare domanda - Incentivo giovani under 35, 500 euro al mese per 3 anni ai disoccupati che avviano un’impresa nei settori strategici. Come scrive msn.com

Per i giovani italiani c'è il bonus per nuove imprese under 35, occhio che c'è tempo solo fino al 28 dicembre - L'Inps ha attivato il 1 dicembre il portale telematico per chiedere il bonus di 500 euro mensili destinato a nuove imprese di under 35, che siano sostenibili o digitali, ma chi ha già avviato l'attivi ... Scrive wired.it