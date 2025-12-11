Continuano gli scontri lungo il confine conteso

Nonostante il cessate il fuoco mediato a ottobre, i tensions lungo il confine tra Bangkok e Phnom Penh persistono. La situazione rimane instabile, con il rischio di un nuovo conflitto alimentato anche da motivi di politica interna. La regione resta sotto osservazione mentre le parti coinvolte cercano di evitare un'escalation militare.

