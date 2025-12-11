Continassa Juve | la vittoria contro il Pafos ha un valore maggiore Ecco il motivo Spalletti verso il cambio modulo

La vittoria della Juventus contro il Pafos assume un significato particolare, andando oltre il risultato. In vista del prossimo impegno, si analizzano le scelte di formazione, gli infortuni, i recuperi e le eventuali modifiche tattiche, con un focus sulla Continassa e le decisioni di Spalletti per affrontare al meglio la stagione.

La Juve di Spalletti sempre più orientata al cambio di modulo: Guardalà di Sky suggerisce che dopo Bologna è possibile il 4-2-3-1. Quella di ieri contro il Pafos è stata una vittoria fondamentale in Champions League per i bianconeri: la seconda di fila nella massima competizione europea (non capitava da settembre ottobre 2024).

