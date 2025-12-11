Conte travolto a Lisbona | Napoli irriconoscibile Benfica dominante
Il Napoli di Antonio Conte affronta una sconfitta pesante a Lisbona contro il Benfica, che domina la partita e mette in discussione la sua identità. L’avvio della squadra partenopea viene descritto come “mezz’ora indimenticabile” in senso negativo, segnando una delle tappe più difficili dell’era dell’allenatore italiano.
"> Nel suo editoriale per la Repubblica Napoli, Antonio Corbo definisce “mezz’ora indimenticabile”, nel peggiore dei modi, l’avvio del Napoli al Da Luz: la peggior parentesi dell’era Conte, consumata proprio contro il suo antico rivale Mourinho, oggi sorprendentemente conciliante alla vigilia. Due giganti della panchina, li definisce Corbo su Repubblica Napoli, entrambi ruvidi, entrambi vincenti, entrambi in lotta per la propria leadership tecnica. Per il Napoli, però, riaffiorano subito i fantasmi di Eindhoven. Prima il gol di Rios, poi il resto di una mezz’ora da incubo, con Milinkovic-Savic protagonista in negativo: un rinvio sbagliato e un Benfica che grazia gli azzurri con Ivanovic, il più pericoloso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
