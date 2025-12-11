Conte sconfessa l’Europa | Sull’Ucraina un fallimento In sintonia con la Lega | Lasciamo fare agli Usa

Giuseppe Conte critica duramente la gestione europea del conflitto in Ucraina, definendola un fallimento. In linea con le posizioni della Lega, l’ex premier invita a lasciare le decisioni agli Stati Uniti, evidenziando il disorientamento dell’Unione Europea e sollevando questioni sulla coerenza delle politiche europee in questa crisi.

Roma, 11 dicembre 2025 – “ La linea dei governi europei sul conflitto in Ucraina è fallita ”. È questa la dura accusa lanciata da Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che ha espresso profonda preoccupazione per il disorientamento dell’Unione Europea. Secondo Conte, l’Europa “avrebbe puntato unicamente sulla vittoria militare sulla Russia” - scommessa che si sarebbe rivelata errata - lasciando ora il continente “senza nessuna alternativa strategica”. La via d’uscita? “Lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti”. Le dichiarazioni di Conte hanno immediatamente polarizzato il dibattito politico nazionale, in una ritrovata sintonia giallo-verde con i leghisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net