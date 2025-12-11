Conte rinfaccia all’Ue di aver perso la scommessa sulla vittoria dell’Ucraina La verità del leader 5 Stelle spiazza il centrosinistra

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, critica l'Unione Europea accusandola di aver perso la scommessa sulla vittoria dell’Ucraina. Le sue dichiarazioni sui negoziati in corso sollevano tensioni e aprono un dibattito politico all’interno del centrosinistra, mettendo in discussione le posizioni ufficiali e creando un nuovo scenario nel panorama politico italiano.

Le parole del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sui negoziati in corso sull’Ucraina creano un piccolo caso politico all’interno del centrosinistra. Conte ha detto una verità inconfutabile ovvero che l’Europa, e l’Italia in particolar modo, finora non hanno avuto alcun ruolo nelle trattive in corso per la fine delle ostilità a Kiev e semmai hanno contribuito, seppur involontariamente, a sabotare i negoziati di pace. Dunque ha suggerito di lasciare campo libero agli Stati Uniti che quanto meno stanno provando a mediare tra le due parti in conflitto. La verità di Conte sull’Ucraina spiazza il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it