Conte | Partita dura scarichi mentalmente e fisicamente

Dopo la difficile partita di Champions, Antonio Conte ha commentato lo stato di fatica mentale e fisica della sua squadra. Le sue parole riflettono le sfide affrontate dai giocatori durante la gara, evidenziando gli aspetti più complessi di un impegno intenso. Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore azzurro rilasciate a Prime Video.

Finisce il primo tempo allo stadio Da Luz con il Napoli sotto 1-0 in virtù della rete segnata da Rios. Approccio 'morbido' alla partita dei ragazzi di Conte, che solo con il passare dei minuti si sono leggermente ripresi, sfiorando il gol con Di Lorenzo. Servirà un'alt

