Conte | Non è la singola partita ma è la somma di tante partite che ti porta ad avere un accumulo di fatica

Antonio Conte analizza la situazione della sua squadra, sottolineando come l'accumulo di fatica derivante da numerose partite abbia influito sulle prestazioni. L'allenatore evidenzia le difficoltà nel mantenere il livello di brillantezza, evidenziando come il calendario e il carico di lavoro abbiano complicato la qualificazione.

Antonio Conte a Sky Sport: «Complica la qualificazione. Oggi la verità è che non eravamo brillanti fin dall'inizio, il Benfica che comunque avrebbe giocato venerdì, domenica sera venivamo da una serie di partite con dispendio fisico e mentale. Alla vigilia avevo parlato di energie, sapevo che alla lunga qualcosina puoi pagare a livello di energia fisica e mentale, abbiamo fatto un po' di fatica. Noi volevamo essere aggressivi però pronti via abbiamo sbagliato la pressione e abbiamo preso una palla dietro la linea che forse ci ha messo un po' di timore.