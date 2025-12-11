Conte | Non c’è una difficoltà di gestire la doppia competizione c’è difficoltà perché abbiamo 7 infortunati

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la recente sconfitta in Champions League durante la conferenza stampa, evidenziando le difficoltà della squadra. Nonostante la gestione della doppia competizione, Conte ha sottolineato che il vero problema risiede negli infortuni che hanno colpito sette giocatori, influenzando le prestazioni del team.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions Conte in conferenza. «Non lo considero un passo falso. Non posso considerarlo tale. I ragazzi hanno comunque dato tutto quello che avevano oggi. Sicuramente si è vista una differenza di energie proprio fisica e mentale tra noi e il Benfica. Non dimentichiamo che loro hanno giocato venerdì, hanno avuto due giorni in più a disposizione. Noi veniamo da partite ogni tre giorni con giocatori che hanno accumulato partite. Prima o poi le paghi queste cose, è inevitabile. C'è poco da fare.