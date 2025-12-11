Conte continua a essere super in campionato e ad andare in grande difficoltà in Europa Repubblica

Antonio Conte dimostra ancora una volta la sua efficacia in campionato, mantenendo alte prestazioni con il Napoli. Tuttavia, la sua squadra fatica nelle competizioni europee, come evidenziato dalla recente sconfitta contro il Benfica. Un divario che evidenzia le sfide del tecnico nel bilanciare le ambizioni nazionali e le difficoltà internazionali.

Di Benfica-Napoli 2-0 scrive anche Marco Azzi su Repubblica: Quasi sempre super in campionato, ma altrettanto spesso in grande difficoltà sul palcoscenico della Champions League. La malanotte di Lisbona è stato un crudele spaccato della carriera double face in panchina di Antonio Conte, che nemmeno alla guida del Napoli sta riuscendo a scrollarsi di dosso la maledizione dell'Europa, dove il tecnico leccese continua a collezionare più amarezze che gioie. Stavolta a metterlo ko (2-0) è stato il Benfica di José Mourinho ed è una sconfitta che brucia, perché ora la qualificazione degli azzurri ai sedicesimi è appesa a un filo.