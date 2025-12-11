Conte chiaro nel post-partita ecco cosa non ha funzionato col Benfica! L’ha detto in diretta

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Antonio Conte ha analizzato in modo diretto i motivi del risultato nel post-partita trasmesso su ‘Prime Video’. Il tecnico del Napoli ha commentato senza mezzi termini cosa non ha funzionato durante la partita, offrendo spunti chiari e puntuali sulla prestazione della sua squadra.

Antonio Conte ha parlato senza girarci troppo intorno ai microfoni di ‘Prime Video’ dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica. L’accesso ai play-off si è inevitabilmente complicato: lo sa bene il tecnico e lo sanno bene i giocatori, con le prossime gare si dovrà fare molto di più. Ecco allora cos’ha detto nel post-partita il tecnico del club partenopeo. Napoli sconfitto dal Benfica: le parole di Conte nel post-partita in Champions. Conte, a ‘Prime Video’, nel post-partita ha dichiarato: “La partita è stata dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina si inizia ad accusare”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

