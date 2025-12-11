Conte aveva visto giusto ma non è riuscito a trasmettere la fame ai suoi calciatori impauriti

La sconfitta del Napoli contro il Benfica, sotto la guida di Mourinho, evidenzia le difficoltà di una squadra apparsa stanca e priva di energia. Nonostante le previsioni di Conte si siano rivelate corrette, la paura e le condizioni fisiche hanno influito negativamente sulla prestazione, mostrando le sfide di un ciclo intenso di impegni e infortuni.

La sconfitta contro il Benfica di Mourinho non è stata una delle migliori serate del Napoli. L’allenatore, Antonio Conte e i suoi giocatori l’hanno giustificata con una mancanza di energie dovuta ai tanti impegni della squadra e alla ora tradotta a causa degli infortuni. nella battaglia tra Mourinho e Conte ha decisamente vinto il portoghese e i quotidiani lo hanno sottovalutato con voti impietosi nei confronti del tecnico partenopeo. Conte prende 5 da Repubblica e 5,5 dal Corriere della sera e non va meglio con gli altri Le pagelle di Conte. Corriere dello Sport 5 Cambia tre moduli ma non basta e rimedia il terzo ko su tre trasferte in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte aveva visto giusto, ma non è riuscito a trasmettere la fame ai suoi calciatori impauriti

Conte: «È mancata l’energia. Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato, il Benfica aveva giocato venerdì» A Prime Video: «Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è normale che qualcosa iniziano ad accusare - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Conte ha spiegato il perché della sua settimana pausa durante l’ultima sosta Nazionali ? #Calcio #Napoli #Conte Vai su X

Open VAR spiega quello che non si è visto in Napoli-Juve e perché Conte sbaglia a protestare - L’analisi degli episodi più discussi del match vinto dai partenopei dà ragione all’arbitro, La Penna. Come scrive fanpage.it

Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve: liquida tutti con una risposta telegrafica - Il tecnico salentino sa bene cosa significa la sfida con i bianconeri al Maradona, tanto più che c'è Spalletti sulla panchina dei bianconeri: "Ci ... Riporta fanpage.it